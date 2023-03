La scrittrice Maura Maffe a Cardiff in Galles

La scrittrice casalese Maura Maffei è arrivata oggi, giovedì, al pomeriggio, a Cardiff in Galles per presentare i suoi libri sull'affondamento dell’Arandola Star alla comunità italiana. In particolare domani, venerdì, se ne parla in due scuole superiori e domenica a un convegno alla presenza del console italiano a Cardiff e di Terri Colpi massimo studioso dell'emigrazione italiana nel Regno Unito. Il Convegno si terrà al Radisson Blue Hotel dalle 10 alle 13.

Un appuntamento assai prestigioso, perché fa parte del progetto "La tragedia dell'Arandora Star: una storia di emigrazione per una cultura di pace", promosso dal Centro Studi "Cardinal Agostino Casaroli" di Bedonia e finanziato dall'Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna tramite Bando emanato dalla Consulta Regionale degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo. L'Emilia-Romagna è la prima regione italiana per numero di vittime sull'Arandora Star, subito seguita, purtroppo, dalla Toscana e dal Piemonte.

l.a.