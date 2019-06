Semiana Jazz

Terzo concerto, questa sera, venerdì 14 giugno, alle ore 21.15 (ingresso libero) presso il parco comunale di via Vittorio Veneto, per Semiana Jazz, rassegna che quest’anno è giunta alla dodicesima edizione.

Protagonista dell’appuntamento in data odierna il Daniele Ciuffreda Trio, con Alberto Marsico all’organo hammond, Daniele Ciuffreda alla chitarra e Daniele Pavignano alla batteria. Trentunenne originario di Chivasso, Ciuffreda ha iniziato lo studio della musica attraverso il violino all'età di 10 anni per poi passare alla chitarra durante l’adolescenza: ha avviato la formazione in ambito Jazz l' Accademia di Musica Moderna di Milano studiando con Marco Roagna e Dario Chiazzolino, ottenendo il Diploma di Perfezionamento in Chitarra jazz e Moderna nel 2012. Ha frequentato il Triennio Accademico di Jazz presso il Conservatorio Statale di musica ‘G. Verdi’ di Torino sotto la guida di Furio Di Castri, Dado Moroni, Emanuele Cisi, Bebo Ferra e Luigi Tessarollo ed ottenendo la Laurea di I Livello nel 2014. Nel 2015 è stato selezionato all’interno del Barolo Jazz Contest come miglior chitarrista e nell’estate dello stesso anno viene selezionato dalla commissione degli insegnanti della Juilliard School of Music per suonare in rappresentanza dei workshop tenuti dalla stessa. La rassegna nel centro lomellino si concluderà venerdì 21 giugno e avrà come protagonista il quartetto di Stefano Sernagiotto che proporrà un tributo a Sonny Rollins (un sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard bop.). Sul palco Stefano Sernagiotto sax tenore, Alberto Bonacasa al piano, Raffaele Romano al contrabbasso ed Ermanno Principe alla batteria. (Informazioni ulteriori: 0384 804615). Semiana Jazz è stata inaugurata dal Gianni Cazzola Trio & Didier Yon, un ensemble composto da Alberto Bonacasa al piano, Alex Orciari al contrabbasso e Gianni Cazzola alla batteria, con Didier Yon, giovane trombonista che era stato applaudito nelle settimane precedenti anche a Valenza Jazz, ed era proseguita la scorsa settimana con il Max Gallo Quartet, ovvero Max Gallo alla chitarra, Jacopo Mazza al piano, Giorgio Allara al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria, con la partecipazione di Patrizia Conte (voce).

m.c.