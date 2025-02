Arriva a Torino la mostra “Gauguin – Il diario di NOA NOA e altre avventure”, un'esperienza immersiva dedicata a uno dei maestri più rivoluzionari dell’arte moderna, Paul Gauguin. La mostra, curata da Vincenzo Sanfo, sarà ospitata dal dal 1° marzo al 29 giugno al Museo Storico Nazionale d’Artiglieria dell’Esercito Italiano, nel prestigioso Mastio della Cittadella di Torino.

Focalizzandosi sul celebre Diario di NOA NOA, un’opera scritta da Gauguin al ritorno a Parigi dal suo primo soggiorno a Tahiti, la mostra esplora il rapporto tra l’artista e la cultura polinesiana, ricreando l’atmosfera che lo ha ispirato in una serie di opere uniche. Il Diario di NOA NOA, illustrato da bellissime xilografie realizzate dallo stesso Gauguin, racconta la vita nelle isole polinesiane, intrecciando i racconti della sua compagna Tehuana con elementi mitologici e informazioni tratte da altre letture di viaggio. Quest’opera divenne rapidamente un fenomeno, catturando l’immaginazione del pubblico parigino e contribuendo a consolidare la fama di Gauguin.

Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare in mostra queste splendide xilografie, insieme ad alcuni dei più celebri dipinti e opere su carta di Gauguin, tra cui il dipinto Tahitiana, un olio su tela realizzato nel 1891, e il raffinato acquerello Paesaggio polinesiano con capanna, proveniente dalla collezione di Giovanni Testori e Alain Toubas, della Compagnia del Disegno di Milano. Quest'ultimo, insieme ad altri lavori di grande valore, testimonia la straordinaria capacità di Gauguin nel rappresentare la bellezza e la spiritualità delle terre che lo avevano ispirato.

Oltre alla sua polinesiana avventura, la mostra esplora anche i momenti precedenti della carriera di Gauguin, come il suo soggiorno in Bretagna, che segnò la sua adesione alla Scuola di Pont-Aven, una delle avanguardie artistiche più importanti del XIX secolo. In questo capitolo della mostra, il pubblico potrà ammirare opere di artisti come Émile Bernard, Maurice Denis e Maxime Maufra, tra cui la celebre serie Les Bretonnières di Bernard, un capolavoro che ha segnato l’apice dell’École de Pont-Aven.

Non mancherà in mostra è la complessa e turbolenta relazione tra Gauguin e Vincent van Gogh. La frattura tra i due artisti, che condivisero un periodo di convivenza a Arles nel 1888, è narrata attraverso documenti, lettere e opere che rivelano le difficoltà di una collaborazione che avrebbe avuto un epilogo drammatico. La mostra permetterà ai visitatori di comprendere meglio la natura di questo rapporto che ha influenzato in modo significativo la vita e la carriera di entrambi gli artisti.

“Gauguin – Il diario di NOA NOA e altre avventure” è quindi un’occasione unica per entrare nel mondo dell’artista che ha saputo ispirare generazioni successive di pittori, tra cui Munch, Matisse, Picasso, e gli espressionisti tedeschi come Nolde e Heckel. La mostra, che si avvale di prestiti dalla collezione francese del Musée des beaux-arts di Quimper, del Museo bretone Despiau-Wlerick, del MAGA di Gallarate e da collezioni private, non solo indaga l’evoluzione stilistica e tematica di Gauguin, ma ne racconta anche i sogni, i tormenti e le passioni che hanno caratterizzato il suo percorso umano e artistico.

L’esposizione rappresenta una rara opportunità per esplorare la vita di uno degli artisti più influenti della modernità, capace di cambiare il corso della storia dell’arte. Attraverso una selezione accurata di opere, documenti e testimonianze, il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un’esperienza artistica che, come il viaggio di Gauguin stesso, sfida le convenzioni e invita a riflettere sull’arte come mezzo di trasformazione e di ricerca.

Il comitato scientifico è composto da Vincenzo Sanfo curatore internazionale e già insegnante alla Shandong University of Art & Design, con la partecipazione di Gilles Chazal, Presidente onorario del Musée du Petit Palais di Parigi, Giovanni Iovane, storico dell’arte ed ex Direttore dell’Accademia di Brera.

-Gauguin – Il diario di NOA NOA e altre avventure sarà aperta dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 18:30, sabato, domenica e festivi dalle ore 9:30 alle ore 19:30. Biglietti in sede e online su Ticketone.it. Sito web: www.navigaresrl.com.

FOTO. Femme de Tahiti