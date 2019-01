Università delle Tre Età

Riprendono lunedì 7 gennaio gli incontri promossi dall’Unitre (Università delle Tre Età) di Valenza, attualmente presieduta da Elisabetta Cassola.

Alle ore 15 al PalaGuerci è contemplato l’intervento di Piergiorgio Manfredi che nell’ambito degli itinerari in musica e poesia, si intratterrà col pubblico su “La via della bellezza” da Mozart a Ella Fitzgerald. Maria Patrizia Peola, nell’ambito delle lezioni di matematica, martedì 8 gennaio alle 9.30 al Filo di Arianna, tratterà “Storia del pensiero scientifico”, mentre Stefano Verità affronterà “Musica lirica. Invito all’opera. I Puritani – Vincenzo Bellini” sempre martedì 8, alle ore 15, al Centro Comunale di Cultura. “Scienza e comunicazione. La bioetica e le sfide della medicina del futuro” è invece il titolo della lezione, condotta da Paolo Tofanini, mercoledì 9 gennaio alle ore 15 nel salone della sede della sezione Avis di Valenza (viale Manzoni). Due invece le lezioni programmate al Centro Comunale di Cultura nella giornata di giovedì 10 gennaio: alle ore 15 Federico Violo (presidente della Consulta del Volontariato) curerà la lezione di storia romana “Hannibal ad portas”, mentre alle 17.30 Mons. Massimo Marasini si occuperà de “Il patrimonio artistico delle chiese cittadine”. Piero Lenti, venerdì 11 gennaio alle ore 16.30 al Filo di Arianna (via Camurati), curerà un incontro di invito all’ascolto musicale, intitolato “Vi piace il classico?”.

m.cas.