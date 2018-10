Giornata Europea della cultura ebraica

Nel fine settimana la Comunità Ebraica di Casale Monferrato celebra la XIX Giornata Europea della Cultura ebraica, un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni di vicolo Salomone Olper che, per l'occasione, aumenta il già consistente numero di appuntamenti con il pubblico. Tra sabato e domenica saranno ben quattro e tutti coerenti con il tema scelto quest'anno dalla Giornata: lo storytelling, ovvero la capacità di costruire e narrare storie. Un'arte che per molti versi è proprio al centro dell'ebraismo.

Si comincia con una storia molto vicina ai luoghi dove è narrata, in effetti la Comunità casalese presenta ogni settimana tante occasioni per conoscere artisti, scrittori, personaggi pubblici da tutto il mondo che ogni tanto è bene ritornare a guardare il proprio patrimonio.

Così sabato 13 ottobre alle 21,30 in Sinagoga Elio Carmi vicepresidente della Comunità presenta “C'era una volta, storia degli ebrei del Monferrato” un racconto locale e globale con proiezione e commento per scoprire oltre 500 anni di vicende attorno a queste mura fino ad arrivare ai giorni nostri.

Domenica 14 ottobre chi si fosse perso l'inaugurazione della Mostra "L'esilio della Luce di Lalike" di Laura Fonovich può rimediare alle 10 visitandola insieme all'artista e sentendo dalla sua voce le storie pervase di misticismo ebraico che si nascondono dietro ogni opera.

Alle 11 sempre in Sala Carmi si incontra un protagonista dell'arte del narrare: Joseph Sassoon in un dibattito dal titolo “Storyrelling, ebraismo, intelligenza artificiale”. Sassoon è un esperto di brand e storytelling, ricercatore, autore e conference speaker. È fondatore e leader di Alphabet e insegna Brand Storytelling al Master in Marketing Utilities and Storytelling Techniques dell’Università di Pavia. Siede nell’Advisory Board di Osservatorio Storytelling, Università di Pavia, e Osservatorio Branded Entertainment (Roma). Ha diretto un gran numero di progetti di ricerca su temi di branding e comunicazione per aziende italiane e società straniere operanti in Italia. A livello internazionale ha condotto ricerche estensive negli Stati Uniti, in diversi paesi Europei e in Asia (Giappone, Cina, Tailandia). E' anche autore o co-autore di sei libri pubblicati negli ultimi anni su come le marche possono usare lo storytelling e i social media nel marketing contemporaneo. Da metà 2016 ha iniziato a scrivere un blog il cui indirizzo è: "http://www.webstorytelling.org/"www.webstorytelling.org.

In questo incontro Sassoon parlerà di come lo storytelling sia sempre più attraversato dall’intelligenza artificiale nel giornalismo, nel cinema, nella politica, nella comunicazione. Quale impatto potranno avere i nuovi sistemi intelligenti sullo storytelling nel mondo ebraico? A moderare l’incontro sarà Daria Carmi, nella veste di Young Curator presso la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica di Casale Monferrato e del Piemonte Orientale Onlus.

Alle 16,30 in Sinagoga “Lo storytelling in musica”. A darci qualche esempio di come la passione ebraica per le storie si sia spesso riversata nel mondo delle note sarà il Coro Ghescer diretto da Erika Patrucco. Una realtà unica nel panorama musicale protagonista di tanti concerti ispirati al tema del dialogo tra culture differenti. In programma musiche di Michele Bolaffi e della narrazione ebraico monferrina. Il compositore Giulio Castagnoli sarà al pianoforte e il concerto vedrà la partecipazione di Giacomo Indemini alla viola, un giovane artista che ha già al suo attivo numerosi riconoscimenti internazionali.