Mostra su Frà Giacinto Natta

Proseguono le iniziative a cura dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Diocesi di Casale in collaborazione con il Museo della Cattedrale – Sacrestia Aperta, l’Archivio Storico Diocesano e la Biblioteca del Seminario, incentrate sulla figura del nobile Frà Giacinto Natta (1574? – 1627), cappuccino, diplomatico e predicatore alla corte di Massimiliano I di Baviera e nelle maggiori corti europee, la cui figura religiosa e “politica” ben si inserisce nel contesto territoriale del Basso Piemonte che fu a lungo passaggio strategico e area di osmosi e di scambio culturale e religioso per eserciti, pellegrini, artisti e mercanti.

Dopo il successo di pubblico ottenuto domenica 23 settembre, con l’itinerario accompagnato per le vie della città a cura di Manuela Alotto, Manuela Meni e Lorena Palmieri dal titolo: “Sulle orme di Frà Giacinto Natta” alla scoperta dei luoghi cittadini legati al frate (Palazzo Natta–Vitta, l’ex Orfanotrofio e la Chiesa di San Giuseppe in via Lanza, la Chiesa di San Filippo ed il complesso di Santa Chiara in via Facino Cane) si prosegue venerdì 12 ottobre, alle 18.00 nella Biblioteca del Seminario con l’inaugurazione dell’attesa mostra artistico-documentaria dal titolo “Frà Giacinto Natta: un cappuccino (express) nell’Europa dell’età moderna”.

Nella mostra saranno esposti dipinti, reliquiari e vasi sacri, provenienti da alcune parrocchie diocesane oltre ad edizioni antiche, manoscritti, libri musicali e documenti – conservati negli archivi diocesani o in altri luoghi come la Biblioteca Civica di Casale - tutti legati alla figura del padre cappuccino, la cui vita e attività hanno tracciato importanti direttive di viaggio nel già ricordato panorama storico e territoriale dell’epoca.

La mostra sarà anche l’occasione per presentare al pubblico oggetti artistici di grande pregio, in parte considerati perduti, come alcuni esemplari del gruppo di reliquiari in ebano della Chiesa di San Filippo - di cui fa parte il Reliquiario dei Santi Innocenti, opera di orafo tedesco datata 1620-1625 – e per esporre importanti documenti inediti e volumi legati alla storia culturale e religiosa casalese dell’epoca.

L’evento è all’interno del progetto “Città e Cattedrali”che per il Quadrante sud-est (Acqui, Alessandria, Asti, Casale Monferrato e Tortona) sviluppa il tema “Basso Piemonte terra di passaggio”.

La mostra è ad ingresso gratuito e sarà aperta al pubblico dal 13 ottobre al 18 novembre, ogni sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00 con possibilità di aperture straordinarie per gruppi e scolaresche. Per info e prenotazioni: tel. 0142.452219 oppure beniculturali@diocesicasale.it

Sul sito www.cittaecattedrali.it informazioni su tutti gli eventi previsti dal Quadrante sud-est.