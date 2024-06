Brusasco celebra Tebenghi

L'amministrazione comunale di Brusasco presieduta da Giulio Bosso celebra uno dei suoi figli più illustri: Mario Tebenghi. Il 13 luglio alle ore 17, presso il Piazzale La Fenice, si terrà l'inaugurazione de "Il Cammino di Tebenghi". Questo percorso, composto da otto pannelli illustrati,rende omaggio alla vita e alle opere del "Maestro del Tempo", che ha trascorso la maggior parte della sua vita a Brusasco, dedicandosi con passione alla gnomonica, la scienza che studia la costruzione e l'uso degli strumenti per la misurazione del tempo basati sul movimento apparente del Sole. Tebenghi ha creato meridiane che non solo misurano il tempo con precisione, ma sono anche opere d'arte.

Noi ricordiamo una lezione del suo collaboratore Giorgio Mesturini all’Unitre di Casale, un ricordo in occasione della scomparsa (a 97 anni) di Mario Tebenghi che di meridiane ne realizzò ben 500, sparse in tutto il Piemonte, sulle facciate dei palazzi comunali, di ville, chiese, case nuove e antiche, 60 delle quali a Montiglio che ora è denominato “Il paese delle meridiane”; molte sono in Monferrato, meriterebbero un catalogo….

In concomitanza con l'installazione, il Comune ha annunciato l'avvio dei lavori per la creazione del "Parco Interattivo delle Meridiane" nel parco dello storico Palazzo Ellena. Questo progetto ambizioso mira a trasformare Brusasco in un punto di riferimento per gli appassionati di gnomonica, arte e scienza astronomica, attirando visitatori da tutta Italia.(l.a.)