Caraibi da sogno

Sono settanta i “Monferratini” che partono per “Caraibi da sogno” (Catalina, Samanà- Grand Turks, Amber Cove, Santo Domingo....). Appuntamento alle 6,45 di domenica 26 gennaio a piazzale Pia per la Malpensa, da qui volo fino all’aeroporto internazionale Punta Cana di La Romana e imbarco alla vicina Santo Domingo sulla Costa Fascinosa (comandante Valentino Savarese, Guest relation manager Maria Chong, già conosciuta e apprezzata in precedenti crociere). Il 27 una intera giornata all’Isola Catalina e il 28 escursioni a Samanà sempre in Repubblica Dominicana con le sue spiagge di polvere chiara ombreggiate dai cocchi. Il 30 Arrivo ad Amber Cove alle 08; possibilità di effettuare una splendida escursione in catamarano. Al volo: il 31 navigazione,

giornata a disposizione per relax a bordo di Costa Fascinosa. Quindi

arrivo alle ore 8 del 1° febbraio a Cabo Rojo; possibilita’ di effettuare diverse interessanti escursioni.

Il 2 arrivo a Santo Domingo con mattinata a disposizione per escursioni o relax. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo a Milano Malpensa in prima mattinata del 3 febbraio, ritorno a Casale.

Crociera del Giubileo

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per la Crociera del Giubileo appuntamento annuale ufficiale de Il Monferrato-Stat. Partenza sabato 1° marzo sulla Costa Toscana. Clou il 7 marzo: attracco a Civitavecchia per arrivare Roma e partecipare alla celebrazione eucaristica in San Pietro.

Info. Stat, via Roma, Portici corti, t. 0142.452004.