“Altezza è mezza bellezza”

(al.an.) “Altezza è mezza bellezza” è il titolo del libro che sarà presentato sabato 16 novembre alle ore 17 presso la biblioteca civica di Moncalvo. L’incontro in cui l’autore Maurizio Molan presenterà il suo saggio pubblicato a settembre per Lindau in cui prova a dare risposta a interrogativi e aneddoti curiosi sulla statura umana.

“La statura condiziona tutti gli ambiti della vita e allora è importante capire il suo impatto sull’economia di una società e sull’autostima e sulla psiche di una persona (qualcuno ha parlato di Sindrome di Napoleone?), scavando nella storia più o meno recente dell’uomo, da Lucy e i primi uomini alle conseguenze della Peste Nera sulla popolazione del ‘300, senza trascurare Gesù di Nazareth, Giovanna d’Arco, Eleanor Roosevelt e Madre Teresa di Calcutta”, spiega l’autore. L’appuntamento è organizzato dall’associazione culturale Aleramo Onlus che gestisce il Museo civico di Moncalvo e vedrà la partecipazione del funzionario della Regione Lombardia Marco Sessa, presidente dell’associazione AISAC riguardante le persone affette da Acon droplasia. Seguirà un momento conviviale.

La giornata si concluderà alle ore 21, presso il Teatro Civico di Moncalvo, con lo spettacolo organizzato con l'associazione Futuro Musica di Villafranca d'Asti con il maestro Aldo Sardo.

L’associazione ha realizzato un gemellaggio con una scuola d'Irlanda e quest'anno ospita per la seconda volta gli allievi provenienti dall’isola atlantica che regaleranno al pubblico un concerto di musica irlandese. Il concerto ha il patrocinio del Comune e l’ingresso è libero.