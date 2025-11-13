Articolo »

Prima pagina

13 novembre 2025

13 novembre 2025 Valenza

Venerdì 14 novembre Il Monferrato, ValenzaLavoro, Il Sole 24 Ore a soli 2 euro

di r.m.

Venerdì 14 novembre “Il Monferrato” triplica e offre ai lettori una grande occasione. Insieme al giornale, infatti, si potrà avere sia l’inserto “ValenzaLavoro”, report annuale sullo stato di salute del comparto del “lusso” nell’area alessandrina, sia il quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Tutto questo al costo di 2 euro per la giornata di venerdì 14.

Tornando all’inserto speciale saranno numerosi i servizi dagli approfondimenti, ai bilanci del 2025, alle previsioni 2026 per un settore, quello “orafo”, che sta conoscendo un forte sviluppo trainando sia l’economia cittadina che quella del Comprensorio monferrino.