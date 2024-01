Articolo »

Prima pagina

25 gennaio 2024

25 gennaio 2024 Casale Monferrato

Venerdì 26 gennaio "Auto&Incentivi" in regalo con "Il Monferrato" L'inserto speciale con i focus sulla mobilità

di r.m.

Venerdì 26 gennaio in regalo con "Il Monferrato" torna l'inserto "Auto&Incentivi". È la prima pubblicazione dell'anno dedicata tradizionalmente al mondo dei motori.

In primo piano i nuovi bonus per cambiare il proprio veicolo e optare per un mezzo più ecologico. Ma anche approfondimenti sulle nuove regole della mobilità in particolare il Codice della Strada.

Inoltre un esame del mercato dell'auto (dall'elettrico all'usato), servizi sulla vetture storiche, moto, bici e anche droni. Senza dimenticare i camper e i mezzi industriali che stanno registrando una forte crescita.