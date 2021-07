Articolo »

15 luglio 2021

15 luglio 2021 Casale Monferrato

È nato il 15 luglio del 1871 "Il Monferrato" compie 150 anni Venerdì 16 un'edizione speciale

La prima pagina dell'edizione del 15 luglio 1871

di r.m.

Oggi, giovedì 15 luglio “Il Monferrato” compie 150 anni. È nato nel 1871 come foglio settimanale. Nel fondo cita Silvio Pellico “Esser servili ed essere irriverenti sono pari eccesso”. Nel 1872 il giornale diventa per un certo periodo bisettimanale (esce il martedì e il sabato). Nel 1873 pubblica già un libro strenna per gli abbonati. Nel 1875 inaugura il primo supplemento quindicinale per cose finanziarie. Nel 1878 reca il sottotitolo “Giornale politico - letterario - amministrativo - commerciale e industriale” ed esce tre volte alla settimana. Il periodo fra le due guerre mondiali naturalmente il più difficile: attento sempre a cronaca locale, sport, spettacoli e costume, il giornale è testimone degli scontri e dei conflitti sociali.

Il giornale cresce pian piano. Il 13 luglio 1962 - dopo la parentesi de “Il Nuovo Monferrato” - viene ripristinata la testata originaria “Il Monferrato”; nel 1966 si passa stabilmente a sei pagine, con uno spazio fisso per la cultura; nel 1967 a otto pagine. Il passaggio alle nuove tecnologie è determinante per le possibilità di sviluppo. Nel 1996 nasce il sito internet monferrato.it, nel 1999 l’inserto mensile dedicato all’agricoltura: un altro appuntamento fisso che va ad aggiungersi ad altri inserti e rubriche che integrano il corpo del giornale, sempre più robusto con entrambe le edizioni. Fra le nuove sfide, l’obiettivo di mantenere i livelli di diffusione in un territorio dove il calo demografico si arresta solo in virtù di un robusto aumento di popolazione straniera (oggi oltre il 10%)...

A questo punto la storia diventa cronaca e nel libro strenna “Il Monferrato e i 150 anni del suo giornale” i nostri lettori hanno avuto il piacere di ripercorrerla grazie ai contributi di Aldo Timossi, Luigi Angelino e Dionigi Roggero.

Venerdì 16 luglio ci sarà un’edizione speciale de “Il Monferrato” con un inserto, all’interno del giornale, che ospiterà contributi dei nostri più affezionati collaboratori e di alcune firme del giornalismo che hanno mosso i primi passi proprio nel nostro giornale. Un modo per essere vicini, per fare comunità, per essere una famiglia orgogliosamente monferrina.